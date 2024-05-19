Противник изо всех сил пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска. Однако там наши бойцы дают достойный отпор врагу.
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Враг несет потери на Харьковском направлении
В Харьковской области противник уже чувствует сопротивление украинских бойцов. Так, в Волчанске украинские пограничники нанесли мощный удар по пункту пилотирования БпЛА российских захватчиков.
После вычисления местонахождения вражеского пункта пилотирования беспилотниками пограничники по координатам "отправили" FPV-дрон. А тот, в свою очередь, не подвел,
– говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники также обнародовали мощные кадры момента уничтожения пункта пилотирования.
Уничтожение вражеского пункта: смотрите видео
Заметим также, что только за последние сутки враги потеряли 1210 единиц личного состава. всего с 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигают 492 290 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.
Текущая ситуация на Харьковском направлении: что известно
- По данным Генштаба, на Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. По состоянию на 16:00 там произошло восемь боевых столкновений. Захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону у Волчанска, Старицы, Липцы.
- В то же время как сообщили в Генштабе, украинские воины достаточно уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и осуществляют собственные контратакующие действия.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что ситуация на Харьковщине сложная, но контролируемая. ВСУ держат позиции и отражают атаки, однако нуждаются в большем количестве оружия. По его словам, вооружение поступает с опозданием, и этим пользуется враг.
- Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. сообщил, что Силы обороны на Харьковщине частично вернули позиции, захваченные врагом. На некоторых отрезках врага выбито с его позиций.
- Михаил Подоляк рассказал, что Россия сейчас не будет штурмовать Харьков, поскольку россияне выделили всего 15 тысяч военных для наступления на этом направлении. Однако идея Кремля заключается в другом – оккупанты хотят расширить линию фронта.