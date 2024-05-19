Противник изо всех сил пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска. Однако там наши бойцы дают достойный отпор врагу.

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Враг несет потери на Харьковском направлении

В Харьковской области противник уже чувствует сопротивление украинских бойцов. Так, в Волчанске украинские пограничники нанесли мощный удар по пункту пилотирования БпЛА российских захватчиков.

После вычисления местонахождения вражеского пункта пилотирования беспилотниками пограничники по координатам "отправили" FPV-дрон. А тот, в свою очередь, не подвел,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники также обнародовали мощные кадры момента уничтожения пункта пилотирования.

Уничтожение вражеского пункта: смотрите видео

Заметим также, что только за последние сутки враги потеряли 1210 единиц личного состава. всего с 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигают 492 290 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

Текущая ситуация на Харьковском направлении: что известно