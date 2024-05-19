Украинские воины держат оборону. Защитники ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках.

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Что сейчас происходит на Харьковском направлении

Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Наибольшая активность россиян по состоянию на сейчас на Северском и Покровском направлениях. Силы обороны дают отпор агрессору. В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 78.

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Сейчас произошло 7 боевых столкновений.

Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцы. У Лукьянцев нанес авиационный удар, применив 5 КАБов. Украинские военные держат оборону, ведут огонь в ответ и контратакуют на отдельных участках,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Какова ситуация на других направлениях фронта

На Купянском направлении российская авиация наносила удары в районе Петропавловки. Информация уточняется. Украинские воины отбили уже четыре атаки, еще две – продолжаются.

"Бои имели место возле Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется", – написали в Генштабе.

На Лиманском направлении бойцы Путина нанесли авиационные удары вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса.

Также с начала суток враг значительно активизировался на Северском. Агрессор пытается прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Роздоловки. Здесь уже произошло 20 боевых столкновений.

На Краматорском направлении оккупанты провели 9 атак, в частности, неподалеку Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского. 3 боевых столкновения еще продолжаются. Российская авиация работала возле Нью-Йорка, Северного, Дачного и Дружбы.

На Покровском – враг не уменьшает интенсивности атак. Активно действует авиация оккупантов – нанесли удары в районах Волчьего, Тимофеевки, Евгеньевки и Сокола. Применено 5 КАБов. Всего на этом направлении произошло уже 19 атак, 10 из них еще продолжаются.

На Кураховском направлении сейчас также идут бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Новомихайловки состоялось 5 противостояний, 3 из них еще продолжаются.

На Времовском – российские захватчики 4 раза пытались штурмовать наши позиции у Старомайорского, успеха не имели. Нанесли авиационный удар в районе Урожайного.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Использовал авиацию для ударов по Малым Щербакам и Андреевке.

На Приднепровском – агрессор трижды атаковал украинских защитников вблизи села Крынки, успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Подразделения Сил обороны мужественно держат вражеский натиск по всей линии фронта. Благодаря уверенным и слаженным действиям, украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника. Кое-где осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Кстати, накануне, 18 мая, Силы обороны провели штурмы на отдельных участках на Харьковщине.