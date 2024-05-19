Противник щодуху намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська. Однак там наші бійці дають гідну відсіч ворогу.

Дивіться також Ситуація динамічна, противник намагається потіснити ЗСУ, – Генштаб про бої на Харківщині

Ворог зазнає втрат на Харківському напрямку

У Харківській області противник уже відчуває спротив українських бійців. Так, у Вовчанську українські прикордонники завдали потужного удару по пункту пілотування БпЛА російських загарбників.

Після вирахування місцезнаходження ворожого пункту пілотування безпілотниками прикордонники за координатами "відправили" FPV-дрон. А той, своєю чергою, не підвів,
– йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники також оприлюднили потужні кадри моменту знищення пункту пілотування.

Знищення ворожого пункту: дивіться відео

Зауважимо також, що тільки за останню добу вороги втратили 1210 одиниць особового складу. загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі сягають 492 290 солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

Поточна ситуація на Харківському напрямку: що відомо

  • За даними Генштабу, на Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилася. Станом на 16:00 там відбулося вісім бойових зіткнень. Загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців.
  • Водночас як повідомили у Генштабі, українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що ситуація на Харківщині складна, але контрольована. ЗСУ тримають позиції та відбивають атаки, однак потребують більше зброї. За його словами, озброєння надходить з запізненням, і цим користується ворог.
  • Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. повідомив, що Сили оборони на Харківщині частково повернули позиції, захоплені ворогом. На деяких відтинках ворога вибито з його позицій.
  • Михайло Подоляк розповів, що Росія зараз не штурмуватиме Харків, оскільки росіяни виділили всього 15 тисяч військових для наступу на цьому напрямку. Проте ідея Кремля полягає в іншому – окупанти хочуть розширити лінію фронту.