Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Станом на зараз пожежу вдалогсь загасити.

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"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа", – зазначив Максим Козицький.

Керівник ОВА уточнив, що площа займання охопила майже 1 гектар лісу.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Пожежу загасили

Козицький зазначив, що займання гасили вогнеборці та працівники лісництва – 25 людей. Залучали 3 одиниці спецтехніки і цистерну.

"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб "Шахеди" атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", – додав керівник обласної адміністрації.

Атака "Шахедів" на Львівщину: акутально

Повітряну тривогу на Львівщині оголосиди о 02:57. В ОВА повідомили про рух російських дронів-камікадзе – у напрямку Ходорова, Нового Роздолу, а також фіксують цілі на Бібрку.

О 03:44 Козицький написав, що в області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи.