Оккупанты просят крымчан принимать захватчиков

Вероятно, происходит это добровольно принудительно. Таким образом, удалось расселить уже 600 военных.

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Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Içki/ Советское на днях разместили более 600 российских военнослужащих,

– отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров сообщил, что поскольку у посёлка нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, "российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев-российских солдат".

В сообщении также отмечается, что большинство из размещенных в поселке Içki/Советское российских захватчиков – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя.

Россия использует крымчан не в первый раз

Не секрет, что россияне используют предприятия во временно оккупированном Крыму для обеспечения нужд своей армии.

Также оккупационная "власть" Крыма заставляет жителей полуострова оказывать материальную помощь армии России, в частности, перечислять однодневный заработок, покупать вещи для солдат.

Важно! В Минобороны спрогнозировали, что вскоре Россия терпит поражение в войне. ВСУ смогут вернуться в Крым уже до конца декабря этого года. Что касается завершения войны, то это может произойти до весны следующего года.

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