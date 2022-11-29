Окупанти просять кримчан приймати загарбників
Ймовірно, відбувається це добровільно-примусово. Таким чином вдалось розселити уже 600 військових.
Увага Україна розглядає варіант повного видворення росіян з Криму після деокупації
Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Içki/ Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців,
– зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Чубаров повідомив, що оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, "російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів".
У повідомленні також зазначається, що більшість із розміщених у селищі Içki/Советское російських загарбників – уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.
Росія використовує кримчан не вперше
Не секрет, що росіяни використовують підприємства у тимчасово окупованому Криму для забезпечення потреб своєї армії.
Також окупаційна "влада" Криму змушує мешканців півострова надавати матеріальну допомогу армії Росії, зокрема перераховувати одноденний заробіток, купувати речі для солдатів.
Зверніть увагу – Зеленський зробив важливу заяву щодо Криму: дивитись відео