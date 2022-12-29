Он продлится с 6 по 21 января. Это свидетельствует, что оккупанты – в панике. Они понимают, что на временно оккупированных территориях у них остались считанные дни. Заявления гауляйтера Крыма распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Аксенов пожаловался из-за террористической угрозы. И тут же у "переобулся" в воздухе, рассказывая, что вроде бы "все под контролем".

Украинцам следует планировать отпуск в Крыму

Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю от русских захватчиков. Украина обязательно вернет свои границы в 1991 году. Именно поэтому украинцы уже могут планировать летний отпуск в освобожденном Крыму.

Такой совет украинцам дал Кирилл Буданов – глава Главного управления разведки Министерства обороны. Его спросили, куда именно следует ехать на отдых летом 2023 года.

Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов,

– заявил Буданов.

Временно оккупированный остров будут возвращать комбинированным путем: силой и дипломатией.