Кроме того, краской разрисовали и пропагандистский постер возле одного из военкоматов города. Об этом пишут в телеграм-каналах, информирует 24 Канал.
Смотрите также Мне сам Байден пообещал, – Джамала честно ответила, верит ли, что Украина скоро вернет Крым
Крымчане показали истинное отношение к российским властям
В сети 21 мая появилось фото, на котором ясно видно, как пропагандистский баннер с портретом Владимира Путина достаточно хорошо пострадал от пятен красной краски. Также пострадали и колонны здания, где разместили эту пропагандистскую вывеску.
В Ялте облили краской портрет Путина / Фото из соцсетей
К тому же в Ялте в тот же день "пострадал" от краски и рекламный плакат россиян, на котором оккупанты в своем пропагандистском духе приглашали мужчин присоединиться к армии по контракту. На постере россияне обещали не "золотые горы" всем, кто присоединится к их вооруженным силам.
Российский пропагандистский постер облили краской: смотрите видео
Пока неизвестно, кто именно совершил эту акцию протеста. Оккупационные власти России также эти события пока не комментировали.
Украинские партизаны активно работают в Крыму
- Представители партизанской группировки "Атеш" показали свою главную базу на временно аннексированном полуострове. Там подчеркнули, что таков город Севастополь, так что захватчикам не удастся скрыться от ответственности.
- Активисты движения "Желтая Лента" 18 мая разместили десятки плакатов и желтых лент в оккупированных крымских городах: Симферополе, Севастополе, Ялте и Судаке.
- Агенты "Атеш" рассказали, что 12 мая они проникли на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.