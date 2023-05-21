Кроме того, краской разрисовали и пропагандистский постер возле одного из военкоматов города. Об этом пишут в телеграм-каналах, информирует 24 Канал.

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В сети 21 мая появилось фото, на котором ясно видно, как пропагандистский баннер с портретом Владимира Путина достаточно хорошо пострадал от пятен красной краски. Также пострадали и колонны здания, где разместили эту пропагандистскую вывеску.



В Ялте облили краской портрет Путина / Фото из соцсетей

К тому же в Ялте в тот же день "пострадал" от краски и рекламный плакат россиян, на котором оккупанты в своем пропагандистском духе приглашали мужчин присоединиться к армии по контракту. На постере россияне обещали не "золотые горы" всем, кто присоединится к их вооруженным силам.

Российский пропагандистский постер облили краской: смотрите видео

Пока неизвестно, кто именно совершил эту акцию протеста. Оккупационные власти России также эти события пока не комментировали.

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