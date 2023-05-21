Крім цього, фарбою розмалювали й пропагандистський постер біля одного з військкоматів міста. Про це пишуть у телеграм-каналах, інформує 24 Канал.
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У мережі 21 травня з'явилося фото, на якому чітко видно, як пропагандистський банер з портретом Владіміра Путіна досить добре постраждав від плям червоної фарби. Також постраждали й колони будівлі, на якій розмістили цю пропагандистську вивіску.
У Ялті облили фарбою портрет Путіна / Фото з соцмереж
До того ж у Ялті того ж дня "постраждав" від фарби й рекламний плакат росіян, на якому окупанти у своєму пропагандистському дусі запрошували чоловіків долучитися до армії за контрактом. На постері росіяни обіцяли не "золоті гори" всім, хто приєднається в їхні збройні сили.
Російський пропагандистський постер облили фарбою: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, хто саме здійснив цю акцію протесту. Окупаційна влада Росії також ці події поки не коментувала.
Українські партизани активно працюють у Криму
- Представники партизанського угрупування "Атеш" показали свою головну базу на тимчасово анексованому півострові. Там наголосили, що таким є місто Севастополь, тож загарбникам не вдасться сховатися від відповідальності.
- Активісти руху "Жовта Стрічка" 18 травня розмістили десятки плакатів та жовтих стрічок в окупованих кримських містах: Сімферополі, Севастополі, Ялті та Судаку.
- Агенти "Атеш" розповіли, що 12 травня вони проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами й очікують "українського курортного сезону" на півострові.