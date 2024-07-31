Работники одной из симферопольских больниц написали коллективное письмо-жалобу в адрес росздравнадзора. Там они раскрыли детали об эпидемии холеры во временно оккупированном Крыму, которая, вероятно, началась еще в середине июня 2024 года.

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Препараты и средства защиты отсутствуют

Эту информацию установили представители сопротивления. Они получили доступ к данным из электронного ящика отдела обеспечения лекарственными препаратами так называемого "министерства здравоохранения Крыма".

Доступ к,, а также администрирование описанного ящика по адресу krimzdrav.lgota1@mail.ru осуществляет Кристина Сергеевна Тацюк. Эта коллаборационистка добровольно начала сотрудничать с оккупантами в Крыму и на оккупированной территории Запорожской области. Всю информацию о ней передали Силам обороны.



Получили доступ к почтовому ящику коллаборантки / Скриншот Сопротивления

В письме работники больницы изложили требования проверить и предоставить документы об отсутствии обеспечения препаратами и средствами индивидуальной защиты для персонала больниц во время "эпидемического распространения холеры". Провести проверку и предоставить отчет требует росздравнадзор.

Что такое холера Это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без надлежащего лечения может привести к смерти.

Отрывки письма / Скриншоты Сопротивления

Работники больниц оказались абсолютно неготовыми к эпидемии, поэтому она задела их. В письме просили уточнить, заказывали ли для персонала курсы повышения квалификации для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Кроме этого, встал вопрос о том, почему средств индивидуальной защиты не было в достаточном количестве.

В Феодосии закрыли пляжи

Главным местом приема пациентов с холерой стала Симферопольская городская больница №7. Однако также упоминают Джанкой и Феодосию. Первый город расположен на севере полуострова, второй – на востоке, неподалеку Керчи.

В начале июля российские СМИ писали о закрытии пляжей в Феодосии из-за прорыва коллектора и слива нечистот в море.



В Феодосии закрыли пляж / Скриншот Сопротивления

Кроме этого, известно, что еще в мае 2024 года ушел в отставку руководитель "минздрава Крыма" Константин Скорупский. До июля оккупационным ведомством руководила и.о. Ольга Растригина, но, похоже, не оправдала ожиданий оккупантов. В начале июля "министром" назначили Алексея Натарова, но это не исправило ситуацию.

В июне и июле упоминание темы холеры существенно возросло в материалах российских пропагандистов. В частности, публиковали материалы о том, "Как уберечься от холеры в Крыму". В то же время официально ни один населенный пункт не объявили зоной эпидемии.



Статья на пропагандистском ресурсе / Скриншот Сопротивления

При этом о тифе и холере, которые распространяются среди российских военных на юге Украины, сообщали российские же телеграмм-каналы. В частности, 27 июня об этом писал российский милитарный канал "Два майора".



О вспышке холеры писали ранее / Скриншот Сопротивления

Последний раз сильную вспышку холеры в Крыму фиксировали аж в 1994 году. Представители сопротивления продолжают отслеживать ситуацию и работают над установлением количества больных.

Среди правил относительно того, как уберечься от холеры