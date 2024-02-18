У ГСЧС сообщили, что уже завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеских КАБ. К сожалению, в результате обстрела погибли 2 человека.

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В Купянске увеличилось количество жертв

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 10:20 в Купянске завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российских авиабомб. Оккупанты цинично атаковали гражданские дома. В результате вражеской атаки под завалами оказались люди.

Так, сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях.

К сожалению, увеличилось количество жертв. Так, из-под завалов деблокировали тела 2 человек: мужчины и женщины.

Что известно об обстреле Купянска