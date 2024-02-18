У ГСЧС сообщили, что уже завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеских КАБ. К сожалению, в результате обстрела погибли 2 человека.
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В Купянске увеличилось количество жертв
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 10:20 в Купянске завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российских авиабомб. Оккупанты цинично атаковали гражданские дома. В результате вражеской атаки под завалами оказались люди.
Так, сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и сейчас находятся в медицинских учреждениях.
К сожалению, увеличилось количество жертв. Так, из-под завалов деблокировали тела 2 человек: мужчины и женщины.
Что известно об обстреле Купянска
- Российская армия сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы Купянска около 13:30 17 февраля. В результате атаки были разрушены три двухэтажных жилых дома.
- Повреждения получил и частный сектор – изуродовано по меньшей мере 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы.
- Спасатели начали разбирать завалы и быстро спасли 4 человек. В прокуратуре сообщили, что среди пострадавших две женщины 67 и 88 лет, а также двое мужчин – 69 и 44 лет.
- Около 22:00 17 февраля удалось деблокировать тело погибшей женщины.
- В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по данным следствия, оккупанты сбросили на жилые кварталы не менее 5 авиабомб.