У ДСНС повідомили, що вже завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБ. На жаль, унаслідок обстрілу загинуло 2 людини.
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У Куп'янську збільшилася кількість жертв
У ДСНС повідомили, що станом на 10:20 у Куп'янську завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських авіабомб. Окупанти цинічно атакували цивільні будинки. Унаслідок ворожої атаки під завалами опинилися люди.
Так, співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми й наразі перебувають у медичних закладах.
На жаль, збільшилася кількість жертв. Так, з-під завалів деблокували тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.
Що відомо про обстріл Куп'янська
- Російська армія скинула керовані авіабомби на житлові райони Куп'янська близько о 13:30 17 лютого. Унаслідок атаки було зруйновано три двоповерхові житлові будинки.
- Пошкоджень зазнав і приватний сектор – понівечено щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані.
- Рятувальники почали розбирати завали й швидко врятували 4 людей. У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих двоє жінок 67 та 88 років, а також двоє чоловіків – 69 та 44 років.
- Близько о 22:00 17 лютого вдалося деблокувати тіло загиблої жінки.
- У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за даними слідства, окупанти скинули на житлові квартали щонайменше 5 авіабомб.