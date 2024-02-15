Ворог продовжує завдавати ударів саме по цивільних об'єктах інфраструктури, намагаючись залякати та вбити мирних українців. Так, у Харківській області окупанти атакували бомбами один із населених пунктів.

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Згоріли в авто

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, в одному з селищ Вільхуватської громади стався приліт двох ворожих КАБів.

Одна із бомб влучила в автомобіль, де перебували цивільні – дружина та її чоловік. Обоє загинули.

Також поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років.

Крім того, сталося загоряння житлового приватного будинку. Внаслідок пожежі дві людини зазнали поранень.

Всі екстрені служби працюють на місці.

Згодом у поліції уточнили, що під обстріл потрапило село Чорне Куп'янського району. Там зазначили, одна бомба влучила на подвір'я приватного будинку, а інша у "ВАЗ".

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

У прокуратурі пізніше розповіли, що в автомобілі загинуло подружжя – чоловік 56 років, його 57-річна дружина та їх 17-річна родичка. Поранення одержали 54-річна жінка та чоловік 53 років: обох доставлено до лікарні.

Наслідки російського удару по Чорному / Фото прокуратура

Росіяни ракетами атакували Великий Бурлук

Вчора 14 лютого вдень на Харківщині оголошували ракетну небезпеку. Згодом на території області пролунали вибухи. Як виявилося, ворог обстріляв ракетами С-300 селище Великий Бурлук. Зокрема, один зі снарядів поцілив у двоповерховий будинок. Руйнувань зазнало й домоволодіння поряд.

Спочатку повідомили про двох загиблих чоловіків 41 і 53 років та 5 поранених. Під завалами перебували ще троє людей. Це три жінки – 74, 55 і 27 років. Пізніше, вже наступного дня, тіла усіх трьох дістали з-під завалів. Так, кількість жертв зросла до 5.

️Серед постраждалих троє чоловіків: 60, 60, 55 років та дві жінки 65 та 49 років. Усім травмованим надали медичну допомогу.

Пошуково-рятувальна операція триває.