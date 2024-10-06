Полное название заведения, где вспыхнул пожар – Московское высшее общевойсковое командное училище министерства обороны России. Где оно расположено на карте – показывает 24 Канал.

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Где расположено училище, в котором вспыхнул пожар

В сети сообщили, что ночью 6 октября в Москве произошел пожар. Так, в микрорайоне Кузьминки ночью прогремел взрыв, а после – звуки, похожи на стрельбу.

После этого в небо поднялся густой столб дыма. В сети предполагают, что пожар произошел после атаки беспилотника.

В сети также опубликовали видео, на котором показали здание, охваченное дымом от пожара. Вероятно, на опубликованных кадрах – Московское высшее общевойсковое командное училище министерства обороны России.

Заведение высшего образования расположено в микрорайоне Кузьминки на юго-востоке Москвы, на самой окраине города возле МКАДа. Известно, что с 2015 года училище готовит командный состав с высшим военно-специальным образованием по 4-х летней системе военного образования для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил России.

Где на карте Московское военное училище

Пока местные российские власти не комментировали инцидент. Более того, прокремлевские телеграм-каналы даже не упоминали, что в военном училище произошел пожар.