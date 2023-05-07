Известно, что инцидент произошел в квартире по улице Лисковской. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
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Обстоятельства происшествия
По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения. Мужчину, незаконно хранившего гранату, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами.
В квартире на Троещине разорвалась граната / Фото из соцсетей
В Киеве мужчина обстрелял торговый киоск: детали дела
- 10 апреля в столице неизвестный мужчина обстрелял торговый киоск, в котором находились люди. Как оказалось, между ним и продавцом магазина возник конфликт. После этого злоумышленник вернулся к месту происшествия с оружием. Нецензурно говоря, он произвел несколько выстрелов в киоск.
- К счастью, никто не пострадал. Полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины. Следователи задержали его и изъяли из дома оружие, патроны и одежду, в которой находился злоумышленник в момент совершения преступления.
- Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Задержанному сообщили о подозрении. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.