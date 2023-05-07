Відомо, що інцидент трапився у квартирі на вулиці Лісківській. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Обставини події

За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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