Відомо, що інцидент трапився у квартирі на вулиці Лісківській. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
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Обставини події
За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.
У квартирі на Троєщині розірвалася граната / Фото з соцмереж
У Києві чоловік обстріляв торговий кіоск: деталі справи
- 10 квітня у столиці невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, в якому перебували люди. Як виявилося, між ним та продавцем магазину виник конфлікт. Після цього зловмисник повернувся до місця пригоди зі зброєю. Нецензурно висловлюючись, він здійснив декілька пострілів в кіоск.
- На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Слідчі затримали його та вилучили з оселі зброю, набої та одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.
- Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.