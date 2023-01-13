Правоохранителям сообщили о взрыве на газопроводе в Пасвалисском районе. Это на севере страны у границы с Латвией. Взрыв произошел на газопроводе оператора Amber Grid.

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Высота пламени в начале достигала десятков метров. Зарево от пожара видно уже в 17 километрах от места. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

На месте работают многие пожарные и полиция.

Взрыв на газопроводе в Литве / Фото Гинтаутаса Гегужинскаса:

Эвакуация села

После аварии решили эвакуировать жителей села Валакеляй, где проживает около 250 человек. Оно расположено в километре от газопровода. Пожарные следят, чтобы огонь не добрался до домов.

Пока причины взрыва неизвестны. Жители села рассказали, что днем наблюдали в районе взрыва ремонтные работы.

Трубопровод транспортирует газ для нужд Северной Литвы и Латвии.