Правоохоронцям повідомили про вибух на газопроводі у Пасваліському районі. Це на півночі країни біля кордону з Латвією. Вибух стався на газопроводі оператора Amber Grid.

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Висота полум'я на початку сягала десятків метрів. Заграву від пожежі видно вже за 17 кілометрів від місця. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють.

На місці працює багато пожежників та поліції.

Вибух на газопроводі у Литві / Фото Гінтаутаса Гегужинскаса:

Евакуація села

Після аварії вирішили евакуювати жителів села Валакеляй, де живе приблизно 250 людей. Воно розташоване за кілометр від газопроводу. Пожежники пильнують, аби вогонь не дістався до будинків.

Наразі причини вибуху невідомі. Жителі села розповіли, що вдень спостерігали в районі вибуху ремонтні роботи. Правоохоронці будуть проводити розслідування.

Трубопровід транспортує газ для потреб Північної Литви та Латвії.