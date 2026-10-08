Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке на Луцк?

Прежде всего, заметим, что около 20:16 в Луцком и Камень-Каширском районах объявили тревогу.

Секретарь горсовета Разумовский информировал, что российский реактивный дрон держал курс на Луцк. О БпЛА в направлении города писали и Воздушные силы ВСУ.

Так, в городе работали силы ПВО. Отметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях обстрелов нет. Очевидно, власти смогут предоставить эти данные впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Обратите внимание! Вражеский террор ударными дронами продолжается почти непрерывно. О движении российских воздушных целей можете оперативно узнавать в хронологии 24 канала.

Кстати, под атакой находятся Киев и Киевщина. В течение дня и ночи 8 октября жители региона периодически слышали взрывы. Россияне ударили по важному энергетическому объекту, питающему столицу.

Так, в городе возникли проблемы со светом, а также фиксируют снижение давления в водопроводной сети.