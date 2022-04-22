В марте два депутата районного совета начали сотрудничать с российскими оккупантами и боевиками из квазиреспублики. Колаборанты даже получили "должности".

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Одна из подозреваемых призывает работать с оккупантами

Теперь депутаты Сватовского районного совета работают с боевиками и получили от них "назначение на должность" в квазиреспублике. Одна из подозреваемых занимается активной агитацией.

Коллаборантка призывает местные власти сотрудничать с боевиками. Ее заявления транслируют в квазиреспублике и российские СМИ.

За это преступление им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с правом занимать определенные должности или от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

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