Сознательно сотрудничал с российскими преступниками
Известно, что тогда же, в феврале, экспограничник прошел собеседование с представителями оккупационной администрации России, захватившими власть в Луганской области.
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Он добровольно решил вступить в ряды новой незаконной структуры.
Так, подозреваемый вступил в должность "работника милиции" так называемой "народной милиции" квазиреспублики.
Что ему угрожает
Поэтому бывшему пограничнику заочно сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.
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