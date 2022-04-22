Сознательно сотрудничал с российскими преступниками

Известно, что тогда же, в феврале, экспограничник прошел собеседование с представителями оккупационной администрации России, захватившими власть в Луганской области.

Внимание "Такого не было во время Второй мировой": ужасные детали мобилизации на оккупированном Донбассе

Он добровольно решил вступить в ряды новой незаконной структуры.

Так, подозреваемый вступил в должность "работника милиции" так называемой "народной милиции" квазиреспублики.

Что ему угрожает

Поэтому бывшему пограничнику заочно сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Справка. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Важно – Россия официально признала, что хочет оккупировать Восток и Юг Украины: видео