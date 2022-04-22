Свідомо співпрацював із російськими злочинцями

Відомо, що тоді ж, у лютому, експрикордонник пройшов співбесіду з представниками окупаційної адміністрації Росії, які загарбали владу на Луганщині.

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Він добровільно вирішив вступити до лав новоствореної незаконної структури.

Так, підозрюваний обійняв посаду "працівника міліції" так званої "народної міліції" квазіреспубліки.

Що йому загрожує

Через це колишньому прикордоннику заочно повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

Довідка. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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