Моторошні деталі примусової мобілізації

Про це в ефірі 24 каналу розповів блогер та журналіст Денис Казанський. Йому вдалося поспілкуватись із полоненими, яких примусово мобілізували.

Увага Росія продовжує примусово мобілізувати жителів окупованого Донбасу

За його словами, загалом, усі розповідають одне й теж. Серед полонених є й студенти, яким по 18 – 20 років. Вони не проходили жодної підготовки й не мають досвіду, тож не здатні вести бойові дії.

Їх випирали просто з університету, мобілізували без підготовки. Лише кілька днів потримали у якійсь військовій частині,

– зазначив Казанський.

Їх відправили на лінію зіткнення з Харківською областю. Журналіст додав, що деякі навіть не встигли вступити в бій і просто здалися, коли побачили українських військових. А інших людей з роти, хто таки спромігся воювати, знищили – майже усі загинули.

Увага! Серед мобілізованих є й музиканти Донецької філармонії, джазові виконавці, 52-річний донецький краєзнавець. Тобто ті люди, які далекі від військової справи. Їх свідомо кидають під кулі і посилають на загибель.

"Це інакше як військовим злочином назвати не можна. Такого не було навіть під час Другої світової війни. Навіть тоді музикантів чи професорів не одягали у форму та не кидали під танки без підготовки. Це свідоме знищення населення Донбасу", – наголосив Казанський.

Використовують як "приманку"

До речі, як він додав, символічно, що спочатку їх привезли на Донецький м'ясокомбінат. Там зараз військова структура – видають форму та інше.

"Вираз "гарматне м'ясо" у цьому випадку напрошується, коли знаєш усі ці подробиці", – додав журналіст.

І наголосив, що, найімовірніше, цих примусово мобілізованих використовують як "приманку" і пускають їх попереду російських військових, щоб коригувати вогонь.

Казанський поспілкувався з полоненими студентами із Донбасу: дивіться відео розмови