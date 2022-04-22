Жуткие детали принудительной мобилизации

Об этом в эфире 24 канала рассказал блоггер и журналист Денис Казанский. Ему удалось пообщаться с пленниками, которых принудительно мобилизовали.

Внимание Россия продолжает принудительно мобилизовать жителей оккупированного Донбасса

По его словам, в целом, все рассказывают одно и тоже. Среди пленных есть и студенты, которым по 18 – 20 лет. Они не проходили никакой подготовки и не имеют опыта и не способны вести боевые действия.

Их выпирали прямо из университета, мобилизовали без подготовки. Лишь несколько дней подержали в какой-то воинской части,

– отметил Казанский.

Их отправили на линию столкновения с Харьковской областью. Журналист добавил, что некоторые даже не успели вступить в бой и просто сдались, когда увидели украинских военных. А других людей изо роты, кто таки решился воевать, уничтожили – почти все погибли.

Внимание! Среди мобилизованных есть и музыканты Донецкой филармонии, джазовые исполнители, 52-летний донецкий краевед. То есть те люди, которые далеки от военного дела. Их сознательно бросают под пули и посылают на смерть.

"Это иначе как военным преступлением назвать нельзя. Такого не было даже во время Второй мировой войны. Даже тогда музыкантов или профессоров не одевали в форму и не бросали под танки без подготовки. Это сознательное уничтожение населения Донбасса", – подчеркнул Казанский.

Используют как "приманку"

Кстати, как он добавил, символично, что сначала их доставили на Донецкий мясокомбинат. Там сейчас военная структура – выдают форму и прочее.

"Выражение "пушечное мясо" в этом случае напрашивается, когда знаешь все эти подробности", – добавил журналист.

И подчеркнул, что, вероятнее всего, этих принудительно мобилизованных используют в качестве "приманки" и пускают их впереди российских военных, чтобы корректировать огонь.

Казанский пообщался с пленниками из Донбасса: смотрите видео разговора