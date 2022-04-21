По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне начали принудительно мобилизовать мужчин, проживающих на оккупированной территории Херсонской области.
Важно Украина готовится к военному пути разблокирования Мариуполя, – Зеленский
Хотят сделать "перепись населения"
Кроме этого, кафиры планируют провести так называемую "перепись населения". Они запретили людям перемещаться между городами.
В период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами, говорится в сообщении.
, российские кафиры хотят провести "референдум" по созданию псевдореспублики во временно оккупированной части Херсонской области. Его планируют сделать 1 мая.