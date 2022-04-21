По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне начали принудительно мобилизовать мужчин, проживающих на оккупированной территории Херсонской области.

Важно Украина готовится к военному пути разблокирования Мариуполя, – Зеленский

Хотят сделать "перепись населения"

Кроме этого, кафиры планируют провести так называемую "перепись населения". Они запретили людям перемещаться между городами.

В период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами, говорится в сообщении.

, российские кафиры хотят провести "референдум" по созданию псевдореспублики во временно оккупированной части Херсонской области. Его планируют сделать 1 мая.

Важно: можно ли сейчас деблокировать Мариуполь военным путем? – Денисенко