Зеленський розповів, що Маріуполь, як і інші міста, можливо розблокувати декількома шляхами – один із них є військовим.
Важливо Наказ Путіна не штурмувати "Азовсталь" і можлива позиційна війна: основне за 57 день війни
За словами президента, Україна готується до військового розблокування Маріуполя та міст, які перебувають під тимчасовою окупацією.
Є військовий шлях. До нього треба готуватись, і ми готуємось, щоби бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно,
– сказав Зеленський.
Другим шляхом, за словами Володимира Зеленського, є дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко.
Дивіться брифінг Володимира Зеленського – відео
Ми запропонували декілька варіантів навіть не напряму, через посередників, у форматі обміну, почати хоча б поранених на поранених,
– пояснив Володимир Зеленський.
Президент підкреслив, що на території "Азовсталі" перебуває більше ніж 400 поранених військових. Окрім того, там є цивільні – у тому числі йі діти.
Дивіться також: Чи можна зараз деблокувати Маріуполь військовим шляхом? – Денисенко