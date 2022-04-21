Зеленский рассказал, что Мариуполь, как и другие города, можно разблокировать несколькими путями – один из них военный.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военной разблокировке Мариуполя и находящимся под временной оккупацией городов.

Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно,

– сказал Зеленский.

Другой путь, по словам Владимира Зеленского, это дипломатический и гуманитарный, который можно осуществить быстро.

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Мы предложили несколько вариантов даже не напрямую, через посредников, в формате обмена, начать хотя бы раненых на раненых,

– объяснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что на территории "Азовстали" находится более 400 раненых военных. Кроме того, там гражданские – в том числе и дети.

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