За даними Генерального штабу Збройних Сил України, росіяни почали примусово мобілізувати чоловіків, які проживають на окупованій території Херсонської області.

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Хочуть зробити "перепис населення"

Окрім цього, окупанти планують провести так званий "перепис населення". Вони ще й заборонили людям переміщатися між містами.

У період 2-10 травня – "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами, – йдеться у повідомленні.

Додамо, російські окупанти хочуть провести "референдум" щодо створення псевдореспубліки в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Його планують зробити 1 травня.

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