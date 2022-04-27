Путину не хватает пушечного мяса

Ряд экспертов отмечают, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию. В противном случае оккупационным силам просто не хватит личного состава.

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Впрочем, всеобщую мобилизацию в России может объявить только президент Российской Федерации Владимир Путин. Следует отметить, что согласно законодательству страны-оккупанта, общая мобилизация возможна только при внешней агрессии и ведении боевых действий на территории России. Но пока подобного приказа нет.

Вместе с тем, могу констатировать катастрофическую нехватку живой силы как оккупационных войск, так и соответственно 1-го и 2-го армейских корпусов так называемых "республик".

Заявления Путина о том, что Россия располагает достаточными силами и количеством профессиональных военных для выполнения поставленных задач, не соответствуют действительности.

"Мобилизация" в "ЛНР"

Напомним, 19 февраля главарь террористической группировки "ЛНР" Пасечник подписал "указ" о всеобщей мобилизации. Согласно указу, представители оккупационной администрации принудительно мобилизуют мужчин от 18 до 55 лет.

Один из эпизодов "мобилизации" в "ЛНР" / Скриншот

Примечательно, что этим же "указом" Пасечник установил запрет на выезд за пределы "республики" мужчинам призывного возраста, даже на территорию России. Мобилизуются все мужчины от 18 до 55 лет независимо от наличия у них боевого опыта и военной специальности. Если местный житель не состоит на военном учете и не получил повестку, но подпадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат.

Уклонение от мобилизации подразумевает административную и уголовную ответственность. В соответствии с "законом" так называемой "ЛНР" "О мобилизационной подготовке и мобилизации в "ЛНР" руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности обязаны содействовать военному комиссариату и обеспечивать оповещение и явку работающих на этих предприятиях граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части.

Кроме того, должностные лица предприятий несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязательств в области мобилизации.

Военное преступление

Обращаю внимание, что так называемые "военкоматы" развернуты и на тех территориях Луганской области, которые еще до недавнего времени находились под контролем ВСУ. Захватчики прибегают к мобилизации даже студентов высших учебных заведений.

Фактически, оккупанты бросают на передовую людей, которые даже не умеют держать оружие в руках, в частности, студентов вузов.

И даже известный террорист Игорь Гиркин признал катастрофический уровень подготовки мобилизованных из ОРДЛО мужчин. По его словам, только половина "рашистов" действительно способна держать в руках автомат.

Напомним, 9 марта Министерство обороны России признало, что в войне в Украине участвуют солдаты-срочники. Стоимость жизни погибших бойцов в России оценили в 5 миллионов рублей.