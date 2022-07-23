Со стороны Лисичанска враг атакует разные участки админграницы между Луганщиной и Донетчиной. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Украинские военные успешно остановили враждебное наступление

22 июля направлений атаки россиян в регионе было по меньшей мере два. Так, вчера штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили,

– говорится в сообщении.

Линия столкновения очень длинная

На Лисичанском направлении линия фронта очень длинная, поэтому опасность со стороны оккупантов может быть из разных мест. Гайдай говорит, что, несмотря ни на что, наши защитники готовы к сопротивлению.

Оккупанты в минувшие сутки продолжили обстреливать мирные села и города. Они применили авиацию, совершили две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрела минометами.

Ситуация на Донбассе по данным Донбасса

На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии район возле Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки.

На Бахмутском направлении были зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Захватчики штурмовали Покровское и территорию Углегорской ТЭС. Они снова понесли потери и отошли.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях обстрелял из артиллерии Новобахмутовку, Пески, Угледар, Опросное, Водяное, Пречистовку.

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