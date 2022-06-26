Война России с Украиной – один из главных пунктов повестки дня саммита НАТО в Мадриде. Члены Североатлантического союза обсудят дальнейшую помощь Украине и подготовку к возможной агрессии российских оккупантов против других стран.

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Вступление Украины на саммите не будут обсуждать

Помощь ВСУ для эффективного отпора российским оккупантам – одна из приоритетных задач НАТО в настоящее время. Что касается присоединения Украины к Альянсу, то пока такой вопрос не стоит.

Как сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес, члены Альянса на саммите в Мадриде не обсуждают вступление Украины в НАТО. Такой шаг Североатлантический союз не рассматривает даже в среднесрочной перспективе.

Хочу прояснить: если кто-то думает, что вопрос этого вступления стал одной из причин незаконной агрессии России в Украине, то это не так. Это часть дезинформационной кампании. Оно никогда не было на столе, и сейчас его тоже не обсуждают,

– сказал Альварес.

Ранее Сергей Лавров распространял сказку о том. что Россия напала на Украину, потому что "Запад собирался втянуть ее в НАТО". Это лишь одна из сотен выдумок российских кафиров, которой они пытались оправдать полномасштабное вторжение в Украину.

Украина тоже пока не собирается вступать в НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина пока не будет делать никаких шагов по вступлению в НАТО. В краткосрочной перспективе присоединение к Альянсу невозможно, поэтому все усилия будут направлены на дальнейшее партнерство и противодействие российским оккупантам.

Также Украина будет требовать у НАТО перестать рассматривать Россию как стратегического партнера, а также продумать дальнейшие шаги по предотвращению повторной агрессии со стороны России.

Ранее также звучала информация, что НАТО на саммите в Мадриде примет новый документ, согласно которому Россия будет рассматриваться исключительно как угроза.

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