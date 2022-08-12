В небе над Макеевкой видна туча черного дыма. Видео появилось в сети, сообщает 24 канал. В последнее время явление "хлопка" на оккупированных территориях можно наблюдать часто.

Ранее В оккупированной Новой Каховке раздаются сильные взрывы

Пока нет окончательной информации о случившемся. Вероятно, звучат из склада боеприпасов.

В сети шутят, что возле склада россиян снова "кто-то покурил".

"Хлопок" у оккупантов: последние новости

В оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы возле авиабазы россиян. По официальной версии захватчиков, в Новофедоровке "сдетонировали боеприпасы". Хотя впоследствии оккупанты придумали, якобы нарушили правила пожарной безопасности.

8 августа взрывы раздавались во временно оккупированном Мелитополе. Предварительно известно, что "хлопок" был в нескольких местах. В частности, у аэродрома и бывшего завода РЕФМА.

Громкие звуки 11 августа слышали в Бердянске. По всей вероятности, взрывы могли произойти на Азовском побережье села Новопетровка, где расположены несколько бывших баз отдыха, захваченных оккупационными войсками для размещения личного состава.

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