Даже там ВСУ их находят и отправляют "на концерт Кобзона". Операторы сил специальных операций показали видео, как все происходит на самом деле.

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Как ВСУ мощно отрабатывают по врагу

Вдребезги уничтожена, но смертельно опасна для оккупантов. Это о Марьинке на Донетчине. Там операторы ССО Украины устроили настоящую охоту на противника,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Военные объяснили, что россияне пытаются прятаться в руинах, когда-то являвшихся домами местных жителей. Однако врагу это не удается – воины ССО постоянно следят за передвижением россиян, обнаружив их – наносят удары с помощью беспилотников.

Как 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго ликвидирует врага: смотрите видео

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