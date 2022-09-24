Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что взрывы могут быть предвестниками возвращения Мариуполя в Украину. Однако ни от оккупантов, ни от ВСУ сообщений о взрывах или атаках не было.

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Андрющенко даже написал точное время взрывов. Так, по его данным, первые взрывы прогремели после 17 часов вечера в Мариупольском районе, а уже через два часа и в самом Мариуполе. Вроде бы там сработала противовоздушная оборона оккупантов.

Взрывы в Мариуполе:

17:08 и 17:18 – два громких взрыва в Мариупольском районе в районе Юрьевка/Урзуф

19:02 – Мариуполь. Сработало ПВО, как уточняет Андрющенко, оно расположено прямо в центре города.

"Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину", – добавил Петр Андрющенко.

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оккупанты начали псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. "Шоу" с фейковым голосованием началось также и в Мариуполе.

В городе людей ловят прямо посреди улиц и заставляют "голосовать".

Недавно в Мариуполе уже сообщали о взрыве. Однако он произошел в школе – сдетонировал боеприпас.

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