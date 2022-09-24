Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що вибухи можуть бути передвісниками повернення Маріуполя в Україну. Однак, ні від окупантів, ні від ЗСУ повідомлень про вибухи чи атаки не було.

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Андрющенко навіть написав точний час вибухів. Так, за його даними, перші вибухи пролунали після 17 години вечора в районі, а уже за дві години і у самому Маріуполі. Втім, там начебто спрацювала протиповітряна оборона окупантів.

Вибухи в Маріуполі:

17:08 та 17:18 – два гучних вибухи в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф

19:02 – Маріуполь. Спрацювало ППО, як уточнює Андрющенко, воно розташоване просто в центрі міста.

"Гарні передвісники повернення додому. В Україну", – додав Петро Андрющенко.

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Окупанти розпочали псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. "Шоу" з фейковим голосуванням розпочалося також і в Маріуполі.

У місті людей ловлять прямо посеред вулиць й змушують "голосувати".

Нещодавно у Маріуполі уже повідомляли про вибух. Однак, він стався у школі – здетонував боєприпас.

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