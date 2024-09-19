На видео видно, как после этого на том месте образовался клочок суши. Кадрами поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенкоо.

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В Мариуполе подобных аномалий никогда не было

Кадры морской аномалии Петр Андрющенко показал утром 19 сентября.

В Мариуполе отошло море в центральной части города (в частности, но не исключительно). Также отход морской линии фиксируют в Таганроге,

– сообщил он.

По его словам, в Мариуполе подобных аномалий никогда не было. Оккупационные власти города уверяют, что причиной обмеления стал штормовой ветер. Однако, ветер на глубину моря не влияет.

Андрющенко считает, что уход морской линии могли спровоцировать попытки россиян защитить Крымский мост.

"Здесь опять что-то не то с течением. И учитывая главную проблему – Крымский мост, что кардинально изменил карту течения и усилил повышение солености моря, – это возможное следствие его укрепления от дронов. Они точно добьют Азов, как Каспий и Арал до того", – написал советник мэра Мариуполя.

Морская аномалия в Мариуполе: смотрите видео