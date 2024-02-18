В Мариуполе партизаны отравили шестерых "гостей из Москвы". Они должны были заниматься организацией выборов.
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Они отравились доставкой
В одной из мариупольских квартир были найдены мертвыми шесть человек – четверо мужчин и две женщины. Среди них оказались двое местных активистов партии "Единая Россия" и четверо гостей из Москвы (в основном – политические активисты, среди них были и сотрудники ЦИК).
Отмечается, что двое из погибших должны были работать в Мариуполе на выборах, а "гости из Москвы" приехали дать им наставления и провести инспекцию.
Известно, что все погибшие отравились едой и пивом, которые им доставили из одного из ресторанов города. В продукты и напитки добавили смертельные дозы мышьяка. В ресторане в результате проверок не обнаружили яда, однако курьер, который доставлял заказ, бесследно исчез.
Четверо тел были похоронены в оккупированном Донецке, еще двое отправили в Москву.
Ну если уж известно, то можно. Вкратце. Да. А еще пусть напишут, что в домике по Строителей, который отдали таким же гражданским оккупантам и он вдруг сегодня устал огнем,
– подтвердили участие местных активистов.
Партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле
- Агенты "Атеш" совершили диверсию на важном логистическом узле. Партизаны сожгли релейный шкаф, что временно приостановит переброску военной техники. Диверсию устроили партизаны в Волгоградской области. В сообщении "Атеш" отметили, что это – месть за Авдеевку.
- Партизаны в Волгоградской области устроили диверсию – подожгли релейный шкаф на станции Максима Горького. Как сообщают в "Атэш", это на некоторое время он остановит переброску военной техники.
- Партизаны добавили, что дату проведения диверсии не будут объявлять, поскольку от этого зависит безопасность агента.