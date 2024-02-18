У Маріуполі партизани отруїли шістьох "гостей із Москви". Вони мали займатись організацією виборів.
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Вони отруїлись доставкою
В одній з маріупольських квартир були знайдені мертвими шестеро людей – четверо чоловіків і дві жінки. Серед них виявились двоє місцевих активістів партії "Єдина Росія" і четверо гостей з Москви (в основному – політичні активісти, серед них були і співробітники ЦВК).
Відзначається, що двоє із загиблих повинні були працювати в Маріуполі на виборах, а "гості з Москви" приїхали дати їм настанови і провести інспекцію.
Відомо, що всі загиблі отруїлися їжею і пивом, які їм доставили з одного з ресторанів міста. У продукти і напої додали смертельні дози миш'яку. У ресторані в результаті перевірок не виявили отрути, однак кур'єр, який доставляв замовлення, безслідно зник.
Четверо тіл були поховані в окупованому Донецьку, ще двоє відправили до Москви.
Ну якщо вже відомо, то можна. Коротко. Так. А ще нехай напишуть, що в будиночку по Будівельників, який віддали таким же цивільним окупантам і він раптом сьогодні втомився вогнем,
– підтвердили участь місцевих активістів.
Партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі
- Агенти "Атеш" здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі. Партизани спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки. Диверсію влаштували партизани у Волгоградській області. У повідомленні "Атеш" наголосили, що це – помста за Авдіївку.
- Партизани у Волгоградській області влаштували диверсію – підпалили релейну шафу на станції Максима Горького. Як повідомляють в "Атеш", це на деякий час він зупинить перекидання військової техніки.
- Партизани додали, що дату проведення диверсії не будуть оголошувати, оскільки від цього залежить безпека агента.