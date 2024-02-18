У Маріуполі партизани отруїли шістьох "гостей із Москви". Вони мали займатись організацією виборів.

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Вони отруїлись доставкою

В одній з маріупольських квартир були знайдені мертвими шестеро людей – четверо чоловіків і дві жінки. Серед них виявились двоє місцевих активістів партії "Єдина Росія" і четверо гостей з Москви (в основному – політичні активісти, серед них були і співробітники ЦВК).

Відзначається, що двоє із загиблих повинні були працювати в Маріуполі на виборах, а "гості з Москви" приїхали дати їм настанови і провести інспекцію.

Відомо, що всі загиблі отруїлися їжею і пивом, які їм доставили з одного з ресторанів міста. У продукти і напої додали смертельні дози миш'яку. У ресторані в результаті перевірок не виявили отрути, однак кур'єр, який доставляв замовлення, безслідно зник.

Четверо тіл були поховані в окупованому Донецьку, ще двоє відправили до Москви.

Ну якщо вже відомо, то можна. Коротко. Так. А ще нехай напишуть, що в будиночку по Будівельників, який віддали таким же цивільним окупантам і він раптом сьогодні втомився вогнем,

– підтвердили участь місцевих активістів.

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