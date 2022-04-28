Мариупольский городской совет просит местных жителей соблюдать осторожность.

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По их данным, людей задерживают и обыскивают в районе парка "Радуга".

В горсовете добавили, что сейчас враг интенсивно перемещает военную технику, поэтому следует ожидать провокации перед подготовкой очередного штурма "Азовстали".

К слову, в Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов, в том числе применили бомбы, артиллерию, ракеты. Также стало известно, что Россия потратила 1,1 млрд долларов на то, чтобы стереть Мариуполь с лица земли.

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