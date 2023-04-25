О задержании детей 24 апреля заявили оккупанты из так называемого "министерства внутренних дел ДНР". Несовершеннолетних собираются судить.

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Абсурдное обвинение

Захватчики говорят, мол, трое жителей Мариуполя 2006 и 2007 года якобы спровоцировали конфликт с прохожим. Причина – пророссийская позиция мужчины.

Следовательно, оккупанты выдвинули детям абсурдное обвинение, будто те "подвергали сомнению территориальную целостность РФ", хотя все прекрасно понимают, что Мариуполь – территория Украины.

оккупанты нашли флаг Украины

Когда подростков задержали, провели обыски в квартирах. Там нашли флаг 109 отдельного штурмового горного батальона Вооруженных сил Украины.

За это россияне намерены судить несовершеннолетних украинцев.



Подростки в Мариуполе / Фото с сайта Мариуполя

Мариуполь будет свободным

Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. В Мариуполе заметили движение техники. Однако пока это не масштабно, оккупанты занимают выжидательную позицию.

Кроме того, по всей Донбассе продолжают работать украинские партизаны. 15 апреля в Мариуполе прозвучал мощный "хлопок". Слышали два громких взрыва.