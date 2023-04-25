Про затримання дітей 24 квітня заявили окупанти з так званого "міністерства внутрішніх справ ДНР". Неповнолітніх збираються судити.

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Абсурдне звинувачення

Загарбники кажуть, мовляв, троє мешканців Маріуполя 2006 та 2007 року народження нібито спровокували конфлікт із перехожим. Причина – проросійська позиція чоловіка.

Відтак окупанти висунули дітям абсурдне звинувачення, начебто ті "піддавали сумніву територіальну цілісність РФ", хоча всі прекрасно розуміють, що Маріуполь – територія України.

Окупанти знайшли прапор України

Коли підлітків затримали, провели обшуки в їхніх квартирах. Там знайшли прапор 109-го окремого штурмового гірського батальйону Збройних сил України.

За це росіяни збираються судити неповнолітніх українців.



Підлітки в Маріуполі / Фото з сайту Маріуполя

Маріуполь буде вільним

Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. У Маріуполі помітили рух техніки. Проте наразі це не масштабно, окупанти займають вичікувальну позицію.

Крім того, по всій Донеччині продовжують працювати українські партизани. 15 квітня у Маріуполі пролунала потужна "бавовна". Чули два гучних вибухи.