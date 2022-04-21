В соцсетях главный тиктокер России Рамзан Кадыров хвастался, что его приспешники уже заняли всю территорию Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко жестко опроверг эти заявления и показал видео незанятой "Азовстали" и прилегающих к ней территорий.

Важно Украина готовится разблокировать Мариуполь силой, помощь от США: основное за 57 день войны

Кадыровцы заявили о полном контроле города, кроме "Азовстали". Эти хвастания – фейк, заверил Андрющенко, добавляя ролик с уличным боем дальше от завода.

Вот вам видео "полного контроля". Уличное сражение немного дальше, чем забор завода, еще и снаружи. Наши Героические Защитники всыпали оккупантам изрядно… А где тиктокеры? Вот так вот… Контролеры хр*новы,

– написал Андрющенко.

Смотрите также: Кричали, как свиньи, бегали от испуга, – командир "Азова" о роли кадыровцев в бою за Мариуполь