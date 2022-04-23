Люсси из "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии", сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Важно Россияне пытаются подавить сопротивление защитников Мариуполя: возобновили авиаудары по "Азовстали"

Какой печальный символизм, учитывая, что Хроники Нарнии родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии,

– отметил чиновник.

Андрющенко выразил соболезнования родственникам и близким. Украина никогда не забудет талантливых ангелочков и никогда не простит оккупантам. За детей отомстят.

Эвакуация из Мариуполя в Украину: оккупанты готовят параллельный коридор в Россию: