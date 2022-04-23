Окупанти также пытаются брать штурмом завод. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

Читайте также В Мариуполе россияне зачищают завалы Драмтеатра и увозят тела погибших

Защитники Мариуполя держатся

Есть сложные новости у нас. Они заключаются в том, что враг пытается подавить окончательное сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали",

– сказал Арестович.

Смотрите видео брифинга Алексея Арестовича за 23 апреля:

Он подчеркнул, что российские захватчики возобновили авиационные удары. Их наносят по территории завода, района обороны наших войск. Кроме того, вражеские войска пытаются брать "Азовсталь" штурмом.

В то же время, украинские защитники держатся. Они мужественно отстаивают свои позиции, хотя ситуация чрезвычайно сложная. Более того, нашим военным удается делать еще и контрвылазки, подчеркивает Арестович.

Оккупанты готовят параллельный коридор в Россию во время эвакуации людей из Мариуполя: смотрите видео