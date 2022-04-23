Окупанти також намагаються брати штурмом завод. Про це під час брифінгу заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

Читайте також У Маріуполі росіяни "зачищають" завали Драмтеатру й вивозять тіла загиблих

Захисники Маріуполя тримаються

Є непрості новини у нас. Вони полягають у тому, що ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі "Азовсталі",

– сказав Арестович.

Дивіться відео брифінгу Олексія Арестовича від 23 квітня:

Він наголосив, що російські загарбники поновили авіаційні удари. Їх завдають по території заводу, району оборони наших військ. Крім того, ворожі війська намагаються брати "Азовсталь" штурмом.

Водночас українські захисники тримаються. Вони мужньо боронять свої позиції, хоч ситуація надзвичайно складна. Ба більше, нашим військовим вдається робити ще й контрвилазки, підкреслює Арестович.

Окупанти готують паралельний коридор у Росію під час евакуації людей з Маріуполя: дивіться відео