Однако и здесь россияне проявили всю свою циничность – они отказываются вытаскивать тела. Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Андющенко.

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Завалы разбираются, но это не связано с извлечением тел погибших. Если "МЧСники" находят их под завалами, вытаскивать отказываются, оставляют их как есть,

– отметил он.

И добавил, что непонятно до конца, кто должен этим заниматься.

Однако на левобережном районе возобновили эксгумацию тел, добавил мэр города. Тем самым россияне хотят перекинуть свои преступления на украинских военных и обвинить наших защитников.

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В городе россияне и коллаборанты массово угоняют автомобили, которые уцелели во время бомбежки. При этом стоимость машины не имеет значения: воруют, как дешевые, так и дорогие автомобили.

В Мариуполе в этом году отопительный сезон невозможен, потому что все коммуникации разрушены. Украинские власти призывают местных жителей уезжать.

Так называемая оккупационная "власть" наконец-то признала, что водоснабжение в Мариуполе восстановить не могут. На строительство новых коммуникаций уйдут годы.

Тем временем в уничтоженном россиянами Мариуполе продолжаются работы по "наведению порядка" ради картинки для российских пропагандистов. Правда, в их ходе россияне несут потери. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что при разминировании газопровода в Мариуполе российские саперы успешно самоликвидируются.