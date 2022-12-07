В квартирах так холодно, что вода превращается в лед. Да, водоснабжение в Мариуполе недавно таки восстановили с горем пополам, но не во всех домах. Условия жизни в захваченном городе все еще критичны.
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Местные жители боятся выдвигать россиянам хоть какие-то претензии и вынуждены мириться с ужасающими условиями жизни.
На кухне практически в центре города вот такая картина: вода в кране и кошачьей миске просто замерзла ночью,
– поделился руководитель Мариупольского ТВ Николай Осиченко.
Он опубликовал фотоподтверждения своих слов. Вода в кране превратилась в лед, поэтому можно представить, как низка температура в квартире. Это практически борьба за выживание.
Вода в квартирах мариупольцев превращается в лед / Фото Николай Осиченко
Оккупанты до сих пор не обеспечили теплом мариупольцев / Фото Николай Осиченко
Что происходит в захваченном Мариуполе
- Из Мариуполя можно выехать только в направлении России, других путей нет.
- Как отметил мэр Мариуполя Петр Андрющенко, еще формально существует пропуск на подконтрольную Украине территорию в Васильевке Запорожской области, однако выехать там практически невозможно.
- Особенно тяжело покинуть оккупированный город мужчинам. Они в основном стараются не выходить из дома, чтобы избежать возможной мобилизации в ряды противника.
- По данным Андрющенко, определенную надежду мариупольцам подарила группа российских волонтеров, которую раздавали электрообогреватели. Однако им поступило 20 тысяч заявок, и те заявили, что не могут закрыть эту потребность.
- Это яркий пример того, что реальная картинка отличается от той, которую пытается протолкнуть российская пропаганда.