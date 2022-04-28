Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.
Важно Оккупанты используют аэродром Мелитополя для базирования и полетов штурмовой авиации
По словам городского главы, оккупантов очень раздражает несгибаемый дух украинцев. В ответ россияне пытаются лишить жителей временно оккупированных территорий всех удобств и средств к существованию.
Оккупанты сорвали выдачу пенсий
Так, 27 апреля в Мелитополе произошел возмутительный случай, когда Укрпочта пыталась открыть отделение для выдачи пенсии наличными. Однако захватчики пришли в почтовое отделение и заставили его закрыть.
Я хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам Укрпочты, которые, несмотря на действия оккупантов, пытаются продолжить работать для того, чтобы наши пенсионеры получили деньги. Оккупанты сегодня устраивают настоящий геноцид,
– подчеркнул Иван Федоров.
К тому же, украинцы на временно оккупированных территориях уже почти 2 месяца не могут зарегистрировать младенцев, родившихся в оккупации. На селекторном совещании с президентом Украины, которое состоялось 27 апреля, этот вопрос поднимался.
"Я считаю, что в ближайшее время появится онлайн-сервис для поддержки людей, которые находятся на оккупированных территориях", – добавил мэр Мелитополя.
Какая ситуация в Мелитополе
- Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мелитополя. В частности, глава райсовета Сергей Прима больше месяца находится в плену захватчиков.
- Заметим, что сам Иван Федоров тоже попал в плен оккупантов. Там он провел 6 дней, но его удалось обменять.
Интересно – Российский флаг сорвали вблизи захваченного Мелитополя: смотрите видео