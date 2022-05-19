Местные жители рассказали, что взрыв гранаты произошел вблизи российской комендатуры.

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Какая ситуация в Мелитополе

Напомним, что с 26 февраля Мелитополь оккупировали российские захватчики. Они терроризируют местных жителей, которые не смогли покинуть город, похищают людей, угрозами пытаются склонить их на свою сторону, пристают к девушкам.

Более того, в Запорожской ОВА сообщили, что оккупационная "власть" дерзко пытается заставить мелитопольцев платить за коммунальные услуги наличными в кассы предприятий. Гражданские рассказывают, что появились неизвестные, которые представляются коммунальщиками и предлагают абонентам платить по счетам именно им, так сказать, "из рук в руки".

К слову, местные сообщают, что в городе большая проблема с лекарствами. Сейчас работают только магазины и рынки, а товары завозят из временно оккупированного Россией Крыма.

Взрыв бронепоезда

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные не привлекают железнодорожников для обслуживания железнодорожных подъездных путей. Однако они продолжают перезагружать их. Это приводит к ускоренному износу.

Следовательно, в Мелитополе с путей сошел российский бронепоезд. Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись – произошел взрыв. Повреждены 2 железнодорожных пути, бронепоезд остановлен.

Из-за инцидента остановили и локомотив с 10 цистернами ГСМ, который следовал за бронепоездом.

Обстрелы Запорожья

17 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Орехово и Гуляйполе. Повреждены около десятка домов местных жителей. В домах разрушены крыши, двери и окна, разбиты дворы и придомовые сооружения.

Вражеские снаряды попали в объекты инфраструктуры в поселке Преображенка Пологовского района. Россияне разбили сельский магазин. Он загорелся.

В оккупированных Пологах россияне украли из банкомата почти 400 тысяч гривен. Они воспользовались тем, что после обстрела разрушили фасад магазина, где находился банкомат.

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