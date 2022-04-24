В Болгарии говорят, что дипломат Сергей Желев не похищен. Накануне о похищении консула сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Напомним В захваченном Мелитополе россияне похитили консула Болгарии
Сообщение о похищении Желева
Мэр Мелитополя в эфире общенационального телемарафона вечером 23 апреля заявил, что оккупанты похищают бизнесменов и активистов.
Рассказывая об этом, он отметил, что за несколько часов до включения получил информацию о похищении почетного консула Болгарии.
На тему – оккупанты похитили роженицу из Мариуполя, фото которой облетели весь мир: смотрите видео